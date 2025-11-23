Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Влада Бахмута затвердила списки вразливих бахмутян, які у листопаді 2025-го отримають фінансову підтримку з бюджету громади. Цього місяця на ініціативу передбачили майже 400 тисяч гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської ВА.

За документами, у листопаді 2025 року на виплати окремим категоріям з-поміж вразливих жителів Бахмутської громади спрямували 396 тисяч гривень. Це кошти з місцевого бюджету.

Так, грошову допомогу цього місяця отримають 107 людей. Сума такої фінансової підтримки варіюється від 3 до 12 тисяч гривень. Кошти можна витрати на розв’язання соціально-побутових питань.

Як бахмутянам податися на матеріальну допомогу

Заяви на виплати матеріальної допомоги можна подавати до управління соцзахисту населення Бахмутської громади. З повним переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням. А надіслати їх можна на одну зі скриньок відомства:

Також бахмутяни, які потребують додаткової інформації чи консультації, можуть звертатися за одним з номерів телефону:

+ (38) 099-713-39-80;

+ (38) 099-713-42-50;

+ (38) 095-498-76-15;

+ (38) 066-191-66-48.

Управління соцзахисту населення працює у будні дні з 9:00 до 17:00.

