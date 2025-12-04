Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Громадське обговорення проєкту Програми економічного та соціального розвитку Бахмутської громади триватиме до 19 грудня. Місцеві можуть долучитися до нього та подати свої пропозиції. Як це зробити — читайте далі.

Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження на сайті Бахмутської МВА.

За документами, громадські обговорення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Бахмутської громади на 2026 рік розпочали наприкінці листопада. Вони триватимуть до 19 грудня, а взяти участь можуть:

фізичні особи;

юридичні особи;

громадські об’єднання (навіть без статусу юридичної особи).

Пропозиції приймають за цією адресою поштової скриньки управління економічного розвитку: [email protected]. У самому листі потрібно вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

контактний телефон;

адресу проживання.

Водночас юрособи мають подавати пропозиції із зазначенням найменування, адреси та контактів керівника. Посадовці зауважили, що не розглядатимуть анонімні звернення.

За два тижні, після завершення прийому, пропозиції від бахмутян узагальнять та підготують звіт із результатами обговорення. Його передадуть керівнику військової адміністрації. Згодом документ оприлюднять на сайті Бахмутської міськради.

