Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На підтримку обдарованих дітей Бахмутської громади у 2025-му виділили 219 тисяч гривень — це менше, ніж планували в червні цьогоріч. Окрім суми, зменшилася й кількість отримувачів такої стипендії.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі змін до програми “Освіта Бахмутської громади на 2021-2025 роки”.

Спочатку влада Бахмута планувала виділити на стипендії для обдарованих дітей громади 340 тисяч гривень — згідно з передостанньою редакцією документа. Однак у листопаді виявилося, що грошей потрібно менше — на 121 тисячу гривень.

На кінець осені загальна сума фінансування ініціативи складає 219 тисяч гривень. Стипендії розраховані на 44 учнів та вихованців — це на шістьох менше, ніж планували раніше.

Відомо, що у межах ініціативи дітей відзначають за перемоги та призові місця у:

міжнародних, всеукраїнських та обласних олімпіадах;

турнірах, конкурсах, змаганнях;

високі результати на екзаменах (Національний мультипредметний тест).

