Пряма лінія з заступником голови Бахмутської МВА Олександром Марченком у жовтні 2025-го: як потрапити

Заступник голови Бахмутської ВА Олександр Марченко. Ілюстративне фото: decentralization

У четвер, 2 жовтня, заступник голови Бахмутської ВА Олександр Марченко проведе пряму лінію. Жителі громади протягом години зможуть зателефонувати посадовцю та особисто запитати про те, що їх турбує.

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

Пряму лінію із заступником голови Бахмутської міської військової адміністрації Олександром Марченком організують вже завтра, 2 жовтня, а триватиме вона з 13:00 по 14:00. У цей проміжок часу охочі можуть зателефонувати посадовцю та отримати відповіді на питання, які їх турбують.

Звертатися потрібно за цим номером: +38 (095) 024-50-75.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Зазначимо, що жителі Бахмутської громади можуть поспілкуватися телефоном також з начальником ВА Олексієм Ревою, заступником міського голови, секретарем Бахмутської міськради та керуючим справами виконкому. Наразі прямі лінії влаштовують за таким графіком:

начальник Бахмутської військової адміністрації — третій вівторок місяця;

заступник начальника Бахмутської військової адміністрації — перший четвер місяця;

секретар Бахмутської міської ради — другий четвер місяця;

заступник міського голови — третій четвер місяця;

керуючий справами виконкому Бахмутської міської ради — четвертий четвер місяця.

Нагадаємо, не менш як 430 тисяч гривень спрямувала влада Бахмута на підтримку вихідців громади у вересні 2025-го. Ці кошти розділили між людьми з вразливих категорії, які потребували підтримки в розв’язані соціально-побутових питань.