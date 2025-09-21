Влада Бахмута підтримали вихідців громади ще на 430 тис. грн з бюджету: хто отримав

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Не менш як 430 тисяч гривень спрямувала влада Бахмута на підтримку вихідців громади у вересні 2025-го. Ці кошти розділили між людьми з вразливих категорії, які потребували підтримки в розв’язані соціально-побутових питань.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, у вересні 2025-го підтримку на розв’язання соціально-побутових питань отримали 117 переселенців з Бахмутської громади. На це з місцевого бюджету виділили 432 тисячі гривень.

Вихідці отримували переважно від 3 до 6 тисяч гривень. Однак подекуди були виплати у 9, 15 та 18 тисяч гривень.

Як бахмутянам отримати матеріальну допомогу

Заяви на виплати матеріальної допомоги можна подавати до управління соцзахисту населення Бахмутської громади. З повним переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням. А надіслати їх можна на одну зі скриньок відомства:

Також бахмутяни, які потребують додаткової інформації чи консультації, можуть звертатися за одним з номерів телефону:

+ (38) 099-713-39-80;

+ (38) 099-713-42-50;

+ (38) 095-498-76-15;

+ (38) 066-191-66-48.

Управління соцзахисту населення працює у будні дні з 9:00 до 17:00.

