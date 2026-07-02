Бахмутяни зможуть потрапити на прийом до ЦНАПу у Києві 8 липня: де та які послуги пропонують

ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Переселенці з Бахмутської громади, які нині живуть у Києві, матимуть змогу особисто отримати низку адміністративних послуг у середу, 8 липня. Для них організують виїзний прийом фахівців. Що пропонують та як отримати — читайте далі.

Про це повідомили на сайті Бахмутської МВА.

Прийом організують у найближчу середу, 8 липня — з 10:00 до 15:00 за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204. Локація розташована неподалік станції метро “Шулявська”.

Жителі громади зможуть зареєструвати або змінити місце проживання, актуалізувати дані в реєстрі територіальної громади, внести зміни до персональних даних чи знятися із задекларованого або зареєстрованого місця проживання.

Також фахівці прийматимуть повідомлення про пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій майно, допомагатимуть з оформленням відстрочки від мобілізації та надаватимуть витяги з реєстру територіальної громади.

Крім того, відвідувачі зможуть отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, подати повідомлення про використання терміналів Starlink та отримають консультацію щодо програми “Скринінг здоров’я 40+”.

Потрапити на прийом можна лише за попереднім записом. Для цього потрібно звернутися до представників ЦНАПу за телефонами:

+38 (099) 667-92-06;

+38 (098) 850-05-61.

Також запис ведуть працівники відділу реєстрації за номерами:

+38 (093) 940-31-16;

+38 (068) 851-50-89.

Нагадаємо, ще троє вихідців Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки. Цей факт змогли підтвердити через механізм дистанційного обстеження.