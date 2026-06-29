Вулиця в Кліщіївці. Ілюстративне фото: libkos

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Ще троє вихідців Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки. Цей факт змогли підтвердити через механізм дистанційного обстеження.

Про це повідомили в Управлінні розвитку міського господарства Бахмутської МВА.

Спеціалізована комісія поновила розгляд ще трьох заяв на компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді — їх подали вихідці з Кліщіївки. Посадовці отримали акти дистанційного обстеження, за якими й змогли перевірити факт руйнування. Усім переселенцям погодили відшкодування.

Зазначимо, що нині рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва села віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Решта території громади визнана окупованою.

Перші рішення комісії щодо компенсацій ухвалили в грудні 2025 року.

Нині в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зареєстровані 182 заяви, з яких очікують опрацювання — три. Загалом комісія ухвалила такі рішення:

призупинити розгляд — 55 заяв (усі з села Іванівське);

відмовити у компенсації — 23 заяви;

надати компенсацію — 101 заява.

Нагадаємо, Бахмутська міська військова адміністрація затвердила чергові зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, влада громади переглянула суми деяких видатків із загального фонду.