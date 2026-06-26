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Бахмутська міська військова адміністрація затвердила чергові зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, влада громади переглянула суми деяких видатків із загального фонду.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви від 23 червня 2026 року.

Головною зміною в оновленому бюджеті стало збільшення видатків на соціальний захист.

Управлінню соціального захисту населення Бахмутської міської ради додатково передбачили 30 млн 12 тис. грн. Кошти планують спрямувати на програму, пов’язану із соціальною підтримкою населення. Зокрема, йдеться про додаткові гроші на допомогу мешканцям громади, підтримку переселенців, а також роботу гуманітарних хабів.

Також змінилася й сума, яку виділяли фінансовому управлінню міськради на впровадження програми економічного і соціального розвитку Бахмутської громади на 2026 рік. Згідно з оновленим документом, вона стала меншою на 50 тис. грн.

Згідно зі змінами, нині громада має такі показники бюджету:

доходи — 446,95 млн грн (залишилися незмінними порівняно з попередньою версією документа),

видатки — 781,93 млн грн (зросли на понад 30 млн грн — це сума, яку виділили управлінню соцзахисту),

дефіцит за загальним фондом — 114,98 млн грн (виріс на ту ж суму, що й видатки),

дефіцит за спеціальним фондом — 220 млн грн,

оборотний залишок, тобто гроші, які не призначені на конкретні видатки, але можуть використовуватися для покриття тимчасових касових розривів — 500 тис. грн (сума залишилась незмінною),

резервний фонд — 2 млн грн (залишився таким самим, як і в попередній версії бюджету).

Нагадаємо, у Гощі на Рівненщині планують збудувати квартал “Відродження” для переселенців із Бахмута. Ділянку під майбутню забудову вже визначили, а також провели перші геодезичні дослідження. Журналісти Вільного Радіо побували на місці майбутнього будівництва, щоб побачити територію та дізнатися більше про проєкт та думку громади.