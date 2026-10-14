Бахмутська громада готує до відкриття ще два нові хаби для переселенців: адреси осередків у 2026 році

Гуманітарний центр “З Бахмутом у серці” у Дніпрі. Фото: Вільне Радіо

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У 2026 році Бахмутська громада має 11 осередків підтримки для переселенців у різних містах України, куди вже можна звернутися. Ще у двох містах триває підготовка до відкриття.

Про це Вільному Радіо повідомили в Бахмутській міській військовій адміністрації.

У розпорядженні начальника Бахмутської МВА від 12 жовтня 2026 року зазначені 13 осередків підтримки “З Бахмутом у серці”. Вони мають працювати в Дніпрі, Києві, Харкові, Полтаві, Кривому Розі, Жовтих Водах, Одесі, Львові, Чернігові, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Кременчуці та Миргороді.

Наразі два останні осередки поки не приймають відвідувачів.

“Що стосується осередку, який у Миргороді, то його відкриття ще лише планується. І, так само у Кременчуці, тривають підготовчі заходи до його відкриття”, — пояснила начальниця відділу пресслужби Бахмутської міської військової адміністрації Наталія Міняйло.

Там додали, що про відкриття повідомлять окремо. Тоді ж мають оприлюднити адреси та контактні дані нових осередків.

Де працюють хаби Бахмутської громади у 2026 році

Дніпро: вул. Макарова, 1-Б. Телефон: +38 (093) 813-80-26. Telegram-канал ;

Київ: вул. Левка Лук’яненка, 14-Б. Телефон: +38 (066) 618-52-17. Telegram-канал ;

Харків: м. Харків, вул. Майка Йогансена, буд. 9. Контактний телефон: +380 (66) 521 0717. Telegram-канал .

Полтава: вул. В. Козака, 3-А. Телефон: +38 (099) 707-49-01. Telegram-канал ;

Кривий Ріг: вул. Космонавтів, 3. Телефон: +38 (099) 428-96-44. Telegram-канал ;

Жовті Води: вулиця Авангардна, 94 Телефон: +38 (095) 010-33-09. Telegram-канал ;

Одеса: вул. Водопровідна, 13. Телефон: +38 (093) 971-81-67. Telegram-канал ;

Львів: просп. В’ячеслава Чорновола, 45-А, корпус 6. Телефон: +38 (095) 495-30-64 Telegram-канал ;

Чернігів: вул. Дмитра Самоквасова, 8. Телефон: +38 (093) 549-31-29 Telegram-канал ;

Кам’янець-Подільський: Шевченка, 41. Зв’язок: комунікація здійснюється через цифровий канал. Телеграм-канал за Telegram-канал ;

Кропивницький: вул. Ельворті, 5, кабінет 232. Телефон: +38 (097) 616-78-32 Telegram-канал .

Як хаби допомагають переселенцям

Після початку евакуації з Бахмута у 2022 році громада почала збирати інформацію про те, де перебувають її мешканці та якої допомоги вони потребують.

Дискусія на Донбас медіафорумі у 2026 році. Фото: Вільне Радіо

“Ми створили Google-форму, ми створили Telegram-канали. І після цього ми зрозуміли, в яких містах, де знаходяться наші бахмутяни”, — розповів заступник міського голови Бахмута Сергій Родін під час дискусії на Донбас медіа форумі.

У бахмутських гуманітарних хабах ВПО можуть отримати продуктові набори, одяг і засоби гігієни, юридичні, медичні та психологічні консультації. Також там допомагають оформлювати матеріальну допомогу, подавати заявки на виплати й відновлювати документи. Для дітей проводять розвивальні майстер-класи.

Для мешканців міст, де немає хабів, громада організовувала виїзди мобільних бригад.

Раніше ми розповідали, як родини з Бахмутської громади, які нині живуть у Києві та області, можуть записати дітей на отримання подарунків до зимових свят. Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету.