Бахмутська громада готує до відкриття ще два нові хаби для переселенців: адреси осередків у 2026 році

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У 2026 році Бахмутська громада має 11 осередків підтримки для переселенців у різних містах України, куди вже можна звернутися. Ще у двох містах триває підготовка до відкриття.
Про це Вільному Радіо повідомили в Бахмутській міській військовій адміністрації.
У розпорядженні начальника Бахмутської МВА від 12 жовтня 2026 року зазначені 13 осередків підтримки “З Бахмутом у серці”. Вони мають працювати в Дніпрі, Києві, Харкові, Полтаві, Кривому Розі, Жовтих Водах, Одесі, Львові, Чернігові, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Кременчуці та Миргороді.
Наразі два останні осередки поки не приймають відвідувачів.
“Що стосується осередку, який у Миргороді, то його відкриття ще лише планується. І, так само у Кременчуці, тривають підготовчі заходи до його відкриття”, — пояснила начальниця відділу пресслужби Бахмутської міської військової адміністрації Наталія Міняйло.
Там додали, що про відкриття повідомлять окремо. Тоді ж мають оприлюднити адреси та контактні дані нових осередків.
Після початку евакуації з Бахмута у 2022 році громада почала збирати інформацію про те, де перебувають її мешканці та якої допомоги вони потребують.
“Ми створили Google-форму, ми створили Telegram-канали. І після цього ми зрозуміли, в яких містах, де знаходяться наші бахмутяни”, — розповів заступник міського голови Бахмута Сергій Родін під час дискусії на Донбас медіа форумі.
У бахмутських гуманітарних хабах ВПО можуть отримати продуктові набори, одяг і засоби гігієни, юридичні, медичні та психологічні консультації. Також там допомагають оформлювати матеріальну допомогу, подавати заявки на виплати й відновлювати документи. Для дітей проводять розвивальні майстер-класи.
Для мешканців міст, де немає хабів, громада організовувала виїзди мобільних бригад.
Раніше ми розповідали, як родини з Бахмутської громади, які нині живуть у Києві та області, можуть записати дітей на отримання подарунків до зимових свят. Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету.