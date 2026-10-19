Бахмутська лікарня інтенсивного лікування очолила рейтинг “Скринінгу здоровʼя 40+” на Донеччині

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Бахмутська лікарня інтенсивного лікування лідирує на Донеччині за результатами програми “Скринінг здоровʼя 40+”. Від початку дії програми заклад обстежив понад 2 тисячі людей.
Про це повідомили у Бахмутській МВА.
Там відзвітували про результати реалізації Національної програми “Скринінг здоровʼя 40+”. Від початку її дії Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Бахмута обстежила 2 060 людей. А з другої половини серпня цей заклад посідає перше місце серед лікарень Донецької області за результатами виконання цієї ініціативи.
Зазначимо, що пройти безоплатне обстеження “Скринінг здоровʼя 40+” можна у відділеннях релокованої лікарні за адресами:
Послуги надають за попереднім записом, а зареєструватися на прийом потрібно за телефонами:
Раніше ми розповідали, що саме передбачає програма “Скринінг здоровʼя 40+” і як нею скористатися.