Бахмутська лікарня інтенсивного лікування очолила рейтинг “Скринінгу здоровʼя 40+” на Донеччині

Бахмутська БЛІЛ. Ілюстративне фото: зі сторінки медзакладу

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Бахмутська лікарня інтенсивного лікування лідирує на Донеччині за результатами програми “Скринінг здоровʼя 40+”. Від початку дії програми заклад обстежив понад 2 тисячі людей.

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

Там відзвітували про результати реалізації Національної програми “Скринінг здоровʼя 40+”. Від початку її дії Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Бахмута обстежила 2 060 людей. А з другої половини серпня цей заклад посідає перше місце серед лікарень Донецької області за результатами виконання цієї ініціативи.

Зазначимо, що пройти безоплатне обстеження “Скринінг здоровʼя 40+” можна у відділеннях релокованої лікарні за адресами:

м. Бровари, вул. Київська, 177;

м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 5.

Послуги надають за попереднім записом, а зареєструватися на прийом потрібно за телефонами:

+38 050 060 39 90 (м. Бровари);

+38 099 000 92 30 (м. Дніпро).

Раніше ми розповідали, що саме передбачає програма “Скринінг здоровʼя 40+” і як нею скористатися.