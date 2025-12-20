Бахмутська лікарня в евакуації придбала апарат, який полегшить проведення операцій: як записатися на прийом

Підтримайте Вільне Радіо
Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування з Бахмута придбала генератор для ультразвукової та біполярної коагуляції. Апарат дозволяє під час операцій одночасно розрізати тканину та зупиняти кров. Використовувати обладнання будуть у гінекології, лапароскопічній, загальній хірургії, онкохірургії, мамології, урології та ортопедії.
Про закупівлю повідомили у пресслужбі Бахмутської міської військової адміністрації.
Під час ультразвукової коагуляції апарат допомагає розрізати тканини та одночасно зупиняти кров за рахунок високочастотних коливань. Це робить операцію точнішою та безпечнішою, з меншими пошкодженнями навколишніх тканин.
Щодо біполярної коагуляції: прилади з цим режимом пропускають електричний струм між двома кінчиками інструменту, що дозволяє точково припікати судини, не зачіпаючи інші тканини.
Простіше кажучи, генератор допомагає хірургу різати та одночасно зупиняти кров. Така операція є безпечнішою та проходить швидше.
Ціну апарата не уточнили, але в магазинах подібне обладнання коштує близько пів мільйона гривень.
Звернутися за медичним втручанням можна за телефонами реєстратури Лікувально-діагностичного центру КНП “БЛІЛ Бахмута”:
