Бахмутська лікарня в евакуації придбала апарат, який полегшить проведення операцій: як записатися на прийом

Генератор для ультразвукової та біполярної коагуляції. Ілюстративне фото: Провідіан Медікал

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування з Бахмута придбала генератор для ультразвукової та біполярної коагуляції. Апарат дозволяє під час операцій одночасно розрізати тканину та зупиняти кров. Використовувати обладнання будуть у гінекології, лапароскопічній, загальній хірургії, онкохірургії, мамології, урології та ортопедії.

Про закупівлю повідомили у пресслужбі Бахмутської міської військової адміністрації.

Під час ультразвукової коагуляції апарат допомагає розрізати тканини та одночасно зупиняти кров за рахунок високочастотних коливань. Це робить операцію точнішою та безпечнішою, з меншими пошкодженнями навколишніх тканин.

Щодо біполярної коагуляції: прилади з цим режимом пропускають електричний струм між двома кінчиками інструменту, що дозволяє точково припікати судини, не зачіпаючи інші тканини.

Простіше кажучи, генератор допомагає хірургу різати та одночасно зупиняти кров. Така операція є безпечнішою та проходить швидше.

Ціну апарата не уточнили, але в магазинах подібне обладнання коштує близько пів мільйона гривень.

Звернутися за медичним втручанням можна за телефонами реєстратури Лікувально-діагностичного центру КНП “БЛІЛ Бахмута”:

(067)114-41-08;

(050)060-39-90;

(067)117-01-81.

