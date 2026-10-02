Бахмутська МВА створила комісію для перевірки житла для ВПО у селах

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Бахмутська міська військова адміністрація долучилася до урядового експериментального проєкту із забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості. Для цього при МВА створили тимчасову комісію, яка обстежуватиме будинки, запропоновані для придбання.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації.

Комісію створили на виконання постанови Кабінету Міністрів України.

До складу комісії увійшли семеро людей. Головою комісії призначили заступника міського голови Сергія Родіна, його заступницею — заступницю начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Надію Трофимову. Секретаркою комісії стала начальниця відділу капітального будівництва цього управління Наталя Орел.

Також до комісії увійшли директор КП “Бахмутська житлова управляюча компанія” Олександр Бондарєв, членкиня ГО “Ідея Іванівської молоді” Олена Данько, голова Ради з питань ВПО при Бахмутській МВА Марина Іванушкіна та начальниця Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Наталя Отюніна.

Що перевірятиме комісія

Комісія виїжджатиме на об’єкти та перевірятиме, чи відповідають вони вимогам проєкту. Обстеження проводитимуть у присутності власника будинку або його представника.

Насамперед перевірятимуть документи на нерухомість. Зокрема, для розгляду будинку необхідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Також перевірятимуть дані про земельну ділянку, її кадастровий номер і цільове призначення, а також наявність арештів та інших обтяжень.

Окремо оцінюватимуть технічний стан будинку: фундамент, стіни, покрівлю та наявність аварійних конструкцій.

Перевірятимуть і комунікації — електропостачання, водопостачання, водовідведення та опалення. У будинку мають бути безпечні умови для проживання, зокрема не повинно бути критичної сирості чи плісняви.

Також комісія оцінюватиме доступність житла для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, транспортне сполучення і відстань до необхідної інфраструктури — медичних та соціальних закладів, магазинів і банків.

Під час обстеження фіксуватимуть показники лічильників, а також перевірятимуть наявність боргів за комунальні послуги та земельний податок.

Як оформлюватимуть результати перевірки

Для кожного будинку комісія складатиме акт обстеження житла у сільській місцевості. У документі фіксуватимуть дані про власника та нерухомість, правовстановлюючі документи, технічний стан будинку, комунікації, санітарний і протипожежний стан, можливі борги та показники лічильників.

До акта додаватимуть чек-лист, у якому окремо зазначатимуть склад родини ВПО, дані про власника та попередню вартість будинку, можливе співфінансування, документи на нерухомість і земельну ділянку, стан комунікацій та необхідні ремонтні роботи.

Бланк акта обстеження. Скриншот: Вільне Радіо

Бланк акта обстеження. Скриншот: Вільне Радіо

Бланк акта обстеження. Скриншот: Вільне Радіо

Бланк акта обстеження. Скриншот: Вільне Радіо

Бланк акта обстеження. Скриншот: Вільне Радіо

Бланк акта обстеження. Скриншот: Вільне Радіо

Бланк акта обстеження. Скриншот: Вільне Радіо

Також комісія оцінюватиме, чи відповідає будинок мінімальним вимогам до житла, його доступність для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп, а також близькість до необхідної інфраструктури — транспорту, аптек, магазинів, лікарень, банків та адміністративних послуг.

За результатами обстеження у формі акта передбачені два варіанти висновку: будинок відповідає мінімальним вимогам і може бути рекомендований для придбання або не відповідає цим вимогам. Акт складатимуть у двох примірниках, один із яких отримуватиме власник житла.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо дослідили, як нові квартали можуть інтегруватися в міста та громади, щоб житло для ВПО не ставало ізольованим від решти населення.