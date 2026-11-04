Бахмутська ВА проведе пряму лінію для мешканців громади 5 листопада: як додзвонитися

Заступник голови Бахмутської ВА Олександр Марченко. Ілюстративне фото: decentralization

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Заступник начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олександр Марченко упродовж години відповідатиме на телефонні запитання мешканців у четвер, 5 листопада. Під час розмови охочі зможуть поставити питання, які їх турбують.

Пряму лінію анонсували в Бахмутській міській військовій адміністрації.

Розмова з посадовцем відбудеться з 12:00 до 13:00. Щоб звернутися до Олександра Марченка, мешканцям Бахмутської громади потрібно зателефонувати за номером:

+38 (095) 024-50-75.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, Бахмутська лікарня інтенсивного лікування лідирує на Донеччині за результатами програми “Скринінг здоровʼя 40+”. Від початку дії програми заклад обстежив понад 2 тисячі людей.