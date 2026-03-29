Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Бахмута. Ілюстративне фото: зі сторінки медзакладу у Facebook

Влада Бахмута вирішила реорганізувати стоматологічну поліклініку, приєднавши її до багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Для цього мають створити комісію. Що буде з архівами — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, посадовці планують ліквідувати юрособу КНП “Бахмутська стоматологічна поліклініка” — для цього створять спеціалізовану комісію. Вона діятиме на безоплатній основі. Після цього медустанову мають приєднати до Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Бахмута.

Нині ж виконувачу обов’язків директора стоматполіклініки Андрію Іваненку доручили провести інвентаризацію та оцінки комунального майна. Крім того, установа має передати до архіву:

документи з основної діяльності за останні 10 років та тимчасового зберігання;

незавершені в діловодстві документи;

документи з кадрових питань;

іншу документацію.

Водночас посадовці не надають деталей щодо долі працівників стоматологічної поліклініки. Керівнику медзакладу доручили забезпечити їхні трудові права — зокрема, завчасно попередити персонал про звільнення, виплатити заробітну плату, компенсацію за невикористану відпустку та вихідну допомогу.

