Олена Черман. Фото: Бахмутська міська рада

27 березня 2026 року померла директорка Територіального центру соціальної допомоги Бахмута Олена Черман. Їй було 59 років, 19 із них вона очолювала установу. Колегам вона запам’яталася як чуйна та небайдужа людина, яка вміла співпереживати й берегти людей.

Про смерть жінки повідомляє Бахмутська міська військова адміністрація.

Олена Черман народилася 24 квітня 1967 року. Професійний шлях вона розпочала в освітньому закладі, але згодом перейшла на роботу в соціальній сфері.

“У цій сфері по-справжньому розкрився її талант допомагати, підтримувати та бути поруч”, — пишуть у пресслужбі Бахмутської МВА.

Починаючи з 2007 року Олена очолювала територіальний центр надання соціальних послуг Бахмутської міської ради.

“Уся її праця була присвячена людям — тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, кому було непросто, хто особливо потребував уваги й підтримки. У цьому полягали зміст її щоденної праці, її покликання та професійна місія”, — діляться колеги.

Бахмутські посадовці зазначають, що за майже два десятки років керування терцентром Олену Черман неодноразово відзначали за сумлінну роботу та внесок у розвиток соціальної допомоги бахмутянам.

“Найбільшою її нагородою були людська довіра, щирі слова вдячності й тепло тих сердець, яких вона торкнулася добром”, — додають у пресслужбі військової адміністрації.

Нагадаємо, 17 лютого 2026 року журналісти Вільного Радіо розповідали, що помер головний редактор “Шахтарський Торецьк” Денис Кшеминський. Він очолював видання до його закриття у 2022-му. Чоловікові було 47 років.