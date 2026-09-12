Бахмуту 455 років: історія міста та його руйнування

Міський парк культури та відпочинку в Бахмуті до повномасштабного вторгнення. Фото: Вільне Радіо

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Сьогодні, 12 вересня, Бахмут відзначає 455-ту річницю. Місто жило й поступово розвивалося, допоки Росія не прийшла його знищити. Нині воно окуповане та значною мірою зруйноване внаслідок багатомісячних боїв.

Цього дня згадуємо, яким був Бахмут у різні віхи своєї історії.

Перші згадки про територію сучасного Бахмута пов’язують із прикордонними укріпленнями Московської держави. У 1571 році тут облаштували пости для спостереження за степом і захисту південних рубежів від нападів Кримського ханства.

Постійне поселення на берегах ріки Бахмутки сформувалося значно пізніше. Наприкінці XVII століття сюди почали приходити солевари, які облаштовували сезонні промисли біля соляних джерел. На початку XVIII століття навколо поселення звели фортецю.

Фрагмент макету Бахмутської фортеці. Фото: Вільне Радіо

Видобуток і виробництво солі на тривалий час стали основою розвитку Бахмута. Місцеву сіль постачали в різні регіони, а місто поступово перетворювалося на важливий торговельний та промисловий осередок.

Наприкінці XIX століття розвиток міста прискорила поява залізниці. У 1878 році Бахмут отримав залізничне сполучення, після чого став одним із важливих транспортних вузлів регіону. Тут розвивалися промисловість, торгівля та переробні підприємства.

Окремою сторінкою історії Бахмута стало виноробство. У соляних штольнях із постійною температурою та вологістю почали витримувати ігристі вина. Після перейменування міста на Артемівськ у радянський період продукція місцевого заводу дістала назву “Артемівське” та стала відомою в Україні.

Ілюстративне фото: Facebook/Artwinery

У різні періоди своєї історії Бахмут переживав війни, повстання, пожежі та епідемії. Місто зазнавало значних руйнувань, але щоразу відновлювалося.

Новий масштаб руйнувань Бахмут пережив після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бої за місто тривали близько десяти місяців — від літа 2022 року до травня 2023-го. Унаслідок бойових дій значна частина Бахмута була зруйнована.

Під час боїв були пошкоджені або знищені житлові квартали, адміністративні та культурні будівлі, релігійні споруди та інші історичні об’єкти. Серед них — Свято-Миколаївська церква, Всіхсвятський храм, будівлі Бахмутського краєзнавчого музею та колишньої синагоги.

Бої за Бахмут. Фото: Libkos/AP Photo

У травні 2023 року російські війська заявили про встановлення контролю над містом. Українська влада неодноразово наголошувала, що Бахмут залишається тимчасово окупованою територією України.

Нині тисячі бахмутян живуть за межами міста. Після початку повномасштабної війни вони облаштовують життя в інших регіонах України та за кордоном, підтримуючи зв’язок із рідним містом.

Раніше ми розповідали, чому історик і краєзнавець Бахмутського музею наполягає на наголосі “БахмУт”, а також якою була історія українського життя міста.