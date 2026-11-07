Жителя Донеччини заочно засудили до 10 років за співпрацю з окупаційною владою

Чоловік із російським паспортом біля виборчої дільниці. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

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65-річний житель окупованої частини Донеччини у 2023 році став депутатом так званої Новоазовської муніципальної ради, створеної окупаційною владою. За співпрацю з окупантами суд заочно призначив йому 10 років ув’язнення.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2023 році чоловік добровільно погодився балотуватися до так званої Новоазовської муніципальної ради. Його кандидатуру висунула російська панівна партія “Єдина Росія”.

10 вересня 2023 року після незаконних виборів він отримав депутатський мандат і розпочав роботу в окупаційному органі влади.

Слідчі встановили, що на своїй псевдопосаді чоловік зустрічається з місцевими жителями та трудовими колективами, розглядає їхні звернення, обговорює питання благоустрою, водопостачання та інші проблеми окупованої громади.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності. Окрім 10 років ув’язнення, йому призначили конфіскацію майна та заборонили обіймати певні посади протягом 15 років.

Оскільки вирок ухвалили заочно, строк покарання розпочнеться із дня фактичного затримання засудженого.

Раніше ми розповідали про директора підприємства з Донеччини, якого судитимуть за підозрою у привласненні майже 1,5 млн грн. За даними правоохоронців, у 2019 році його компанія не завершила ремонт парку в Мирнограді, однак директор вказав у документах, що всі роботи виконані, та отримав за них гроші. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік виїхав з України й відтоді перебуває в розшуку.