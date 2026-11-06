Мав відремонтувати парк у Мирнограді: підрядника судитимуть за нібито підробку документів | Вільне Радіо

Директора компанії з Донеччини судитимуть за нібито підробку документів, фото: Донецька обласна прокуратура

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Директора підприємства з Донеччини судитимуть за нібито привласнення майже 1,5 млн грн. Правоохоронці стверджують, що у 2019 році його компанія не закінчила ремонт парку у Мирнограді, а на паперах директор вказав, що все зроблено, й отримав гроші за роботу. З початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України та перебуває у розшуку.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у квітні 2019 року фігурант уклав договір з Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА на реконструкцію міського парку культури і відпочинку в Мирнограді. За 18,5 млн грн сторони домовились спорудити дитячі майданчики, велодоріжки, влаштувати газони і тротуари, провести комунікації, встановити альтанки.

Натомість, стверджують у прокуратурі, директор підприємства вніс до документів недостовірні відомості. Нібито він знав, що реконструкція виконана не в повному обсязі, а окремі її етапи — з порушенням технологічних процесів. Попри це, на папері договірні зобов’язання виглядали як повністю виконані. Це дозволило йому безпідставно отримати з обласного бюджету понад 1,4 млн грн.

Парк у Мирнограді, фото: Донецька обласна прокуратура

На початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант виїхав за межі України та наразі перебуває у розшуку. Обвинувальний акт щодо нього скерували до суду за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Якщо фігуранта затримають та визнають винним у суді, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у торгівлі людьми. Нібито фігурантка намагалася переправити за кордон жительок Донеччини для сексуальної експлуатації.