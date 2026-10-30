Підозрювану в організації торгівлі людьми взяли під варту: раніше вона нібито намагалася переправити за кордон жительок Донеччини

Підозрювана в організації схеми торгівлі людьми разом із представником Донецької обласної прокуратури. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Наприкінці минулого року правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми, який призначався для сексуальної експлуатації українок у Польщі. Нині ж під варту взяли ймовірну організаторку схеми. До цього жінка перебувала в міжнародному розшуку.

Про затримання фігурантки справи повідомили в поліції Донеччини, а також у Донецькій обласній прокуратурі.

Підозрюваною виявилася 38-річна жителька Запоріжжя, яка з 2019 року проживала в Польщі. За даними слідства, у серпні 2025 року вона запропонувала знайомій із Камʼянського організувати схему торгівлі людьми задля їхньої сексуальної експлуатації. Спільниці пропонували жінкам надавати інтимні послуги за кордоном, запевняючи в законності такої роботи, і гарантували заробіток від 3 тисяч доларів на місяць.

“Підозрювана мала зустрічати їх, забезпечувати житлом, розміщувати рекламні оголошення та підшукувати клієнтів. Напарниці обирали претенденток з прифронтових територій, котрі перебували у складному матеріальному становищі”, — розповіли в обласній прокуратурі.

Там зауважили, що в подальшому фігурантки оформили проїзні документи для двох жінок 25 і 31 років. У поліції регіону додали, що йдеться про жительок Донеччини. Утім, правоохоронцям вдалося запобігти перевезенню : вони перекрили канал і викрили учасницю схеми з Камʼянського. Її засудили до пʼяти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком в один рік.

Можливій організаторці схеми ж повідомили про підозру у вербуванні та переміщенні людей з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілих, за попередньою змовою групою людей (ч. 2 ст. 149 КК України). Максимальне покарання за статтею становить 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За запитом українських правоохоронців, підозру вручили в Польщі. Утім, стверджують у прокуратурі, фігурантка переховувалася від слідства, тож її оголосили в міжнародний розшук.

За даними слідства, згодом підозрювана повернулася в Україну до чоловіка, якого раніше депортували з Польщі. Разом із родиною вона нібито переховувалася в Івано-Франківську, але 15 жовтня 2026 року жінку затримали. Тепер її тримають під вартою без можливості внести заставу.

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