Фото: Прокуратура України

На Донеччині правоохоронці зупинили спробу вивезення жінок за кордон для подальшої сексуальної експлуатації. Двох жительок області вдалося вчасно зупинити, а одну з імовірних учасниць злочинної групи затримали безпосередньо перед відправленням автобуса до Польщі.

Про це повідомили в поліції Донецької області та у Донецькій обласній прокуратурі.

Правоохоронці з’ясували, що до схеми нібито була причетна жителька Дніпропетровської області, яка діяла не сама. За домовленістю з іншими учасниками вона займалася вербуванням жінок і організацією їхнього виїзду до Польщі. За даними слідства, у вересні цього року жінка звернулася до знайомої з проханням підшукати жительок Донеччини, які перебували у скрутному матеріальному становищі. За кожну знайдену кандидатуру вона обіцяла по 100 євро (4 920 грн).

Під час особистих зустрічей із жінками ймовірна організаторка переконувала їх погодитися на “роботу” за кордоном, запевняючи у високих заробітках. До розмови онлайн долучилася ще одна учасниця — з Польщі. Саме вона пообіцяла оплатити поїздку та надіслала жінкам квитки на міжнародний автобус.

За попереднім планом, після приїзду жінок мали поселити в орендованій квартирі, де вони повинні були надавати сексуальні послуги за гроші.

Ймовірна організаторка схеми особисто супроводжувала жительок Донеччини до автобуса, що прямував до Польщі. У цей момент її затримали поліцейські.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 “Торгівля людьми” Кримінального кодексу. Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою. У разі доведення вини їй загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Інша ймовірна фігурантка справи, яка перебуває у Польщі, також у подальшому може отримати підозру.

