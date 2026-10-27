Екскомандира батальйону “Восток” Ходаковського підозрюють у тортурах: він міг погрожувати розстрілом цивільному в Маріуполі

Олександр Ходаковський. Фото з російських джерел

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Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру одному із засновників та ідеологів угруповання “ДНР”, ексспівробітнику СБУ, а також творцю батальйону “Восток” Олександру Ходаковському. Слідство вважає, що той катував цивільного мешканця у Маріуполі, погрожуючи чоловікові розстрілом.

Про підозру екскомандиру батальйону “Восток” повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури. Додаткові подробиці справи викладені безпосередньо у тексті підозри, яка доступна на сайті відомства.

За даними прокуратури, 7 травня 2022 року підлеглі підозрюваного затримали на блокпосту мешканця Маріуполя, який їхав на велосипеді. Чоловіка привезли до готелю “Ірис”, де діяв штаб одного з полків російської армії. Почався допит, який проводив Олександр Ходаковський. Він вимагав від затриманого зізнатися в “українському націоналізмі”. Чоловік пояснив, що працює банківським службовцем і не має стосунку до Сил оборони.

Далі командир, продовжили слідчі, приставив до його лоба пістолет Макарова й пригрозив убити, якщо той не визнає себе бійцем “Азову”, “націоналістом” та “бандерівцем”. Чоловік відмовився, відповівши українською. Командир ударив його кулаком у щелепу та в ділянку нирки й наказав російським військовим його розстріляти.

Російські військові поставили затриманого до стіни, однак представник командування полку зупинив розстріл і розпорядився передати чоловіка так званому “Міністерству державної безпеки Донецької народної республіки” (орган, який виконує функції спецслужби).

Станом на 2026 рік потерпілий перебуває на підконтрольній території, уточнили у прокуратурі. Підозрюваний нині обіймає посаду “заступника начальника головного управління росгвардії по ДНР” та має звання “генерал-майора поліції”. Ходаковський перебуває в розшуку, щодо нього діють санкції РНБО.

Фігуранту справи оголосили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням у формі катування (тортур), а також наказу про вчинення таких дій (ч. 1 ст. 438 ККУ). Максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні Корольовський районний суд Житомира засудив адвокатку з Донеччини за участь у терористичній організації т. зв. “ДНР” на 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. За матеріалами слідства, фігурантка добровільно почала працювати у т. зв. “Фонді держмайна ДНР”. А у 2016 році приїхала в Житомир з юридичних справ. Там її затримали, а згодом обміняли на українських військовополонених.