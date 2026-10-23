У Житомирі заочно засудили адвокатку з Донеччини, яку обміняли на полонених | Вільне Радіо

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Корольовський районний суд Житомира засудив адвокатку з Донеччини за участь у терористичній організації т. зв. “ДНР” на 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. За матеріалами слідства, фігурантка добровільно почала працювати у т. зв. “Фонді держмайна ДНР”. А у 2016 році приїхала в Житомир з юридичних справ. Там її затримали, а згодом обміняли на українських військовополонених.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужби Житомирської обласної прокуратури та управління СБУ в Житомирській області.

За інформацією речниці Житомирської обласної прокуратури Анни Островської, 47-річна адвокатка добровільно почала працювати у т. зв. “Фонді держмайна ДНР” провідним спеціалістом юридичного департаменту.

“Працюючи на тій посаді, обвинувачена представляла інтереси окупаційної влади в судових провадженнях, розробляла та готувала проєкти нормативно-правових актів “Фонду”, т. зв. “ДНР”, “Голови ДНР”, “Ради Міністрів ДНР”, “Народної ради ДНР””, — сказала Анна Островська.

Речниця управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк розповіла, що обвинувачена — уродженка Єнакієвого Донецької області, має юридичну освіту.

“У вересні 2016 року була затримана в Житомирі оперативниками СБУ, куди приїхала для юридичного супроводу одного з підприємств щебеневої галузі”, — розповіла Ірина Мартинюк.

За її інформацією, згодом затриману передали РФ в межах обміну на українських військовослужбовців, які перебували у полоні. Але доказові матеріали, які були зібрані правоохоронцями, дали змогу довести її вину у суді, додала речниця СБУ.

Судили фігурантку заочно та визнали винною в участі у терористичній організації та сприяння її діяльності (ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Їй призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю строком на три роки.

Нагадаємо, ще двох жителів Донеччини засудили за співпрацю з загарбниками.