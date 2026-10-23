Ще двох жителів Донеччини засудили за співпрацю з загарбниками | Вільне Радіо

Ще двох жителів Донеччини засудили за співпрацю з загарбниками, фото: Донецька обласна прокуратура

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Громадянин РФ, який жив у Слов’янську, здавав окупантам позиції ЗСУ на півночі області. А краматорчанин повідомляв через “Однокласники” локації ППО та блокпостів. Їх засудили до 10 та 15 років за ґратами.

Про вироки повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Обидва засуджених почали співпрацювати з загарбниками восени 2024 року — наводили російську зброю на Сили оборони.

За даними суду, громадянин РФ, який понад 30 років проживав у Слов’янську, погодився на пропозицію командира роти мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу т. зв. “ДНР” у Telegram збирати розвіддані про підрозділи ЗСУ на півночі області. Під час спілкування чоловік повідомляв йому інформацію про дислокацію оборонців не тільки в місті, а й у навколишніх селах. А також вказував розташування об’єктів цивільної інфраструктури.

Другий засуджений, житель Краматорська, спілкувався з учасником розвідувально-штурмового батальйону спецпризначення т. зв. “ДНР” через заборонену соцмережу “Однокласники”. Здавав розташування укріпрайонів та блокпостів Сил оборони на в’їздах і виїздах з міста та детально розкривав окупаційній розвідці позиції українських сил ППО.

Фігурантів викрили у травні 2025 року, до рішення суду вони перебували під вартою.

Засудили їх до 10 та 15 років за ґратами:

за несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України);

за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, на Волині затримали мешканку Донецька, яка воювала за Росію та приїхала поновити закордонний паспорт.