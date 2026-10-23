В Україні затримали мешканку Донецька, яка воювала за Росію та приїхала поновити закордонний паспорт, — СБУ

Затримана поруч зі співробітницею СБУ. Фото: Управління СБУ у Волинській області

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Контррозвідка СБУ затримала в Ковелі колишню медсестру з Донецька, яка, за даними слідства, служила сержанткою в російській армії. До України вона приїхала з Білорусі, щоб поновити український закордонний паспорт і виїхати на постійне проживання до ЄС. Втім, тепер їй загрожує довічне позбавлення волі за держзраду.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Волинській області.

Як зазначили у Службі безпеки України, фігурантка справи до початку повномасштабної війни працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні. У лютому 2022-го вона доєдналася до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу країни-агресора. Там здобула звання “сержант” та перебувала на службі до серпня 2024 року.

“Згодом після звільнення зі складу збройних угруповань Росії зловмисниця вирішила виїхати з тимчасово окупованої території Донеччини до ЄС. Щоб потрапити до Євросоюзу жінці потрібно було поновити український закордонний паспорт, через що вона прибула до нашої держави. Співробітники СБУ задокументували, як зловмисниця перетнула держкордон і затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася”, — зазначили в СБУ.

Там уточнили, що під час обшуку у фігурантки справи виявили російський паспорт, військові квитки російської армії, посвідчення ветерана країни-агресора та рублі.

Фігурантці справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою без права на внесення застави. Максимальне покарання, яке загрожує їй за цією статтею, — довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, уродженка Костянтинівки, яку у липні 2026-го засудили до п’яти років позбавлення волі за колабораційну діяльність, намагалася оскаржити свій вирок, однак його залишили без змін. Жінка понад три роки очолювала створений окупаційною владою “Донецьккокс”. Загарбники запідозрили її у крадіжці на підприємстві, тож фігурантка тікала через Білорусь до підконтрольної уряду частини України — там її затримали на початку цього ж року.