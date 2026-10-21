Ексдиректорка окупаційного “Донецьккоксу” намагалися оскаржити вирок, однак суд відмовив: деталі справи

Засуджена ексдиректорка створеного окупантами "Донецьккоксу". Фото: Волинська обласна прокуратура

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Уродженка Костянтинівки, яку у липні 2026-го засудили до п’яти років позбавлення волі за колабораційну діяльність, намагалися оскаржити свій вирок, однак його залишили без змін. Жінка понад три роки очолювала створений окупаційною владою “Донецьккокс”. Загарбники запідозрили її у крадіжці на підприємстві, тож фігурантка тікала через Білорусь до підконтрольної уряду частини України — там її затримали на початку цього ж року.

Про апеляційну скаргу журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Про цю історію на етапі досудового слідства ми вже писали навесні 2026 року. Тоді правоохоронці затримали уродженку Костянтинівки Аліну М. в одному з готелів Ковеля після її повернення з тимчасово окупованої території.

За даними слідства, жінка забезпечувала роботу псевдопідприємства, яке утворили на потужностях українського коксомічного заводу, в інтересах влади квазіреспубліки та “сприяла зміцненню контролю держави-агресора на тимчасово окупованій території Донецької області”. Після того як у 2024-му загарбники запідозрили жінку у привласненні металобрухту з території підприємства, вона намагалася виїхати до Росії, однак отримала відмову.

Згодом через Білорусь вона потрапила на підконтрольну уряду України територію, де її затримали співробітники СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили, зокрема, російський паспорт та інші документи, які, на думку слідства, підтверджували співпрацю фігурантки з окупаційною адміністрацією. Обвинувачена перебувала під вартою та особисто брала участь у судових засіданнях.

У липні 2026-го уродженку Костянтинівки визнали винною у добровільному зайнятті керівної посади в незаконному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їй призначили пʼять років позбавлення волі, на десять років заборонили обіймати посади в органах державної влади, державних і комунальних установах та конфіскували все належне їй майно.

На суді жінка повністю визнала провину, підтвердила всі обставини справи, розкаялася та попросила суворо її не карати. Через це суд не досліджував більшість доказів, адже сторони не заперечували встановлених слідством фактів.

Окрім цього, під час визначення покарання суд врахував щире каяття, активне сприяння слідству, відсутність попередніх судимостей, стан здоров’я обвинуваченої, через що вона потребує лікування, а також те, що жінка є вдовою та виховує неповнолітнього сина.

Окремо у вироку було зазначено, що в червні 2026 року фігурантка переказала 20 тисяч гривень на спеціальний рахунок Національного банку України для підтримки ЗСУ. Суд також врахував цей факт, однак дійшов висновку, що підстав для більш мʼякого покарання або звільнення від його відбування немає.

У жовтні цього року засуджена намагалася через адвоката оскаржити вирок, однак Волинський апеляційний суд залишив його у силі. Жінка може спробувати оскаржити це рішення у Верховному Суді протягом трьох місяців з дня проголошення ухвали.

Нагадаємо, правоохоронці кажуть, що викрили схему з легалізації майже 8 тисяч тонн українського зерна, яке росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя. За даними слідства, продати культуру допомогли керівники однієї з одеських компаній. Їм оголосили підозру в пособництві державі-агресору.