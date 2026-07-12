Вирок суду. Ілюстративне фото: Pexels

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Уродженку Костянтинівки, яку на початку 2026 року затримали на Волині після втечі з тимчасово окупованої частини Донеччини, засудили до п’яти років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Суд встановив, що жінка понад три роки очолювала створене окупаційною владою підприємство “Донецьккокс”. Попри повне визнання провини, каяття та навіть пожертву на підтримку Збройних сил України, реального покарання їй уникнути не вдалося.

З вироком у справі журналісти Вільного Радіо ознайомилися в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Імʼя фігурантки оприлюднили на сайті “Судова влада”.

Після втечі з окупації жінку затримали на Волині

Про цю історію на етапі досудового слідства Вільне Радіо вже писало навесні 2026 року. Тоді правоохоронці затримали уродженку Костянтинівки Аліну М. в одному з готелів Ковеля після її повернення з тимчасово окупованої території.

За даними слідства, після того як окупаційна влада запідозрила жінку у привласненні металобрухту з території підприємства, вона намагалася виїхати до Росії, однак отримала відмову. Після цього через Білорусь вона потрапила на підконтрольну Україні територію, де її затримали співробітники СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили, зокрема, російський паспорт та інші документи, які, на думку слідства, підтверджували співпрацю фігурантки з окупаційною адміністрацією.

Підозрювана керівниця так званого “Державного унітарного підприємства “ДНР” “Донецьккокс”. Фото: СБУ

Очолила підприємство, яке працювало на окупаційну адміністрацію

Суд встановив, що не пізніше листопада 2022 року жінка добровільно погодилася обійняти псевдопосаду виконувачки обовʼязків директора так званого “ГУП ДНР “Донецьккокс”.

Це підприємство підпорядковувалося так званому “Міністерству промисловості і торгівлі ДНР”. У вироку зазначається, що його діяльність спрямована на інтеграцію промисловості окупованої Донеччини до економічної системи Росії, формування доходів окупаційної адміністрації та зміцнення окупаційного режиму.

На цій “посаді” Аліна М. представляла підприємство без довіреності, укладала договори, затверджувала штат, приймала та звільняла працівників, видавала накази й організовувала роботу підприємства за законодавством так званої “ДНР”. Суд дійшов висновку, що такими діями вона забезпечувала функціонування підприємства в інтересах держави-агресора.

За матеріалами справи, ці обов’язки обвинувачена виконувала щонайменше з листопада 2022 року до середини лютого 2026 року.

Визнала провину та задонатила на ЗСУ, але отримала реальний строк

Після затримання у лютому 2026 року обвинувачена перебувала під вартою та особисто брала участь у судових засіданнях.

У суді вона повністю визнала провину, підтвердила всі обставини справи, розкаялася та попросила суворо її не карати. Через це суд не досліджував більшість доказів, адже сторони не заперечували встановлених слідством фактів.

Під час визначення покарання суд врахував щире каяття, активне сприяння слідству, відсутність попередніх судимостей, стан здоров’я обвинуваченої, через що вона потребує лікування, а також те, що жінка є вдовою та виховує неповнолітнього сина.

Окремо у вироку зазначено, що в червні 2026 року фігурантка переказала 20 тисяч гривень на спеціальний рахунок Національного банку України для підтримки Збройних сил України. Суд також врахував цей факт, однак дійшов висновку, що підстав для більш мʼякого покарання або звільнення від його відбування немає.

У підсумку уродженку Костянтинівки визнали винною у добровільному зайнятті керівної посади в незаконному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їй призначили пʼять років позбавлення волі, на десять років заборонили обіймати посади в органах державної влади, державних і комунальних установах та конфіскували все належне їй майно.

Вирок набере сили, якщо обвинувачена не подасть апеляцію протягом 30 днів з 7 липня 2026 року.

Нагадаємо, що окупанти засудили 21-річну маріупольчанку за “держзраду РФ”. Фейковий “Верховний суд ДНР” визнав дівчину винною у передачі ГУР даних про російських військових.