Затримали ймовірну "директрорку" Донецьккоксохіму в окупації: що про неї відомо

На Волині затримали уродженку Донеччини, яку підозрюють у співпраці з окупаційною владою Росії. Правоохоронці стверджують, що жінка очолювала на ТОТ потужності Донецького коксохімічного заводу. Загарбники запідозрили її у крадіжці на підприємстві, тож фігурантка тікала через Білорусь до підконтрольної уряду частини України.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Волинській області.

Правоохоронці кажуть, що 46-річна підозрювана очолювала так зване “Державне унітарне підприємство “ДНР” “Донецьккокс” з 2022 року. За даними з російських реєстрів, “виконувачкою обов’язків директора” цього виробництва є Аліна Мазурова. Саме вона реєструвала його за російськими законами у квітні 2023 року.

Журналістам Вільного Радіо вдалося знайти сторінку фігурантки в соціальних мережах — профіль збігається за віком і зовнішністю, а сама Мазурова вказує, що родом із Костянтинівки. За матеріалами справи, жінка після 2014-го проживала на тимчасово окупованій частині Донеччини та отримала там російський паспорт.

Як вважають слідчі, підозрювана забезпечувала роботу псевдопідприємства, яке утворили на потужностях українського коксомічного заводу, в інтересах влади квазіреспубліки та “сприяла зміцненню контролю держави-агресора на тимчасово окупованій території Донецької області”. У 2023 році вона балотувалася до так званої “народної ради “ДНР” від комуністичної партії.

У 2024 році загарбники запідозрили жінку у привласненні металобрухту з території підприємства та відкрили проти неї кримінальне провадження, кажуть правоохоронці. Уникаючи переслідування, фігурантка намагалася виїхати до Росії, однак отримала відмову. Згодом виїхала до Білорусі та перетнула кордон з Україною, використовуючи українські документи.

Затримали ймовірну “керівницю” у готелі в Ковелі. Під час обшуку в неї знайшли паспорт громадянки Росії та електронні документи, які, за даними слідства, підтверджують її співпрацю з окупаційною владою.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 5 сь 111-1 КК України — колабораційна діяльність. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі, суд може також заборонити їй обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 15 років та конфіскувати її майно.

Наразі підозрювана сидить під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, чотирьох колишніх рятувальників із Донеччини судитимуть за державну зраду. За даними слідства, після окупації Маріуполя вони залишилися в місті та перейшли на службу до створених росіянами структур.