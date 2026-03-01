Нагородження одного з підозрюваних. Фото: Теруправління ДБР у Краматорську

Чотирьох колишніх рятувальників із Донеччини судитимуть за державну зраду. За даними слідства, після окупації Маріуполя вони залишилися в місті та перейшли на службу до створених росіянами структур.

Про це повідомляють у Теруправлінні Державного бюро розслідувань у Краматорську.

Працівники відомства вже завершили спеціальне досудове розслідування та передали обвинувальні акти до суду.

Слідчі встановили, що чоловіки залишилися в місті після його окупації і вже у травні 2022 року почали працювати під керівництвом так званого “Міністерства надзвичайних справ ДНР”. Вони обійняли рядові посади в незаконно створеному “пожежно-рятувальному загоні Маріуполя” та, за версією слідства, діють відповідно до законодавства держави-агресора.

Колишніх працівників ДСНС обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна або довічне позбавлення волі.

Раніше ми писали, що мешканця Донецька підозрюють у забезпеченні зв’язком тюремної служби при окупантах.