Жителя окупованого Донецька підозрюють у тому, що він нібито уклав договір і забезпечував зв’язком незаконну тюремну службу, створену окупаційною владою. Нині його викликають до слідчого на допит, а в разі доведення вини чоловікові загрожує тюремне покарання та додаткові обмеження.

Повідомлення про підозру та повістку про виклик фігуранта журналісти Вільного Радіо знайшли на сайті Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, мешканець Донецька та уродженець села Роздольне після початку повномасштабного вторгнення нібито продовжив вести бізнес уже за російським законодавством. Йдеться про ТОВ “АМИК”, яке, за даними правоохоронців, він зареєстрував у російському реєстрі та поставив на податковий облік в окупованому Донецьку наприкінці листопада 2022 року.

Керуючи компанією, чоловік нібито уклав контракт із так званим “Головним управлінням Федеральної служби виконання покарань Росії по ДНР” на надання телекомунікаційних послуг.

За контрактом компанія мала надати зв’язок та інтернет на загальну суму 131 180 російських рублів. Згідно з документами, послуги були виконані: 21 листопада 2023 року сторони підписали акт на 95 500 рублів, а 6 грудня того ж року — ще один на 35 680 рублів.

Зауважимо, в російській базі контрагентів значиться, що ТОВ, яким керує фігурант, отримало від вищезазначеного псевдовідомства навіть більшу суму — 238 220 рублів за два контракти. Послугами цієї фірми користувалися й інші окупаційні установи, зокрема стоматологічна поліклініка Волновахи (51 120 рублів), “Республіканська клінічна туберкульозна лікарня” (31 500 рублів) та інші.

Наразі чоловікові оголосили підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України “Провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконним органом влади на тимчасово окупованій території”. Йому загрожує штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від трьох до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади на строк до 15 років.

Якщо до 27 лютого фігурант не з’явиться без поважних причин на допит до слідчого в Черкаси, йому можуть загрожувати штраф або примусовий привід.

Раніше ми розповідали, що в Україні оголосили підозру людям, які, за даними слідства, очолюють осередки дитячого мілітаристського руху “Юнармія” на тимчасово окупованій частині Донеччини. За популяризацію війни серед неповнолітніх їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.