Берети учасників руху “Юнармія”. Фото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance/dpa

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

В Україні оголосили підозру людям, які, за даними слідства, очолюють осередки дитячого мілітаристського руху “Юнармія” на тимчасово окупованій частині Донеччини. За популяризацію війни серед неповнолітніх їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляють у пресслужбі Національної поліції України.

За інформацією правоохоронців, статус підозрюваних отримали ймовірні керівники територіальних штабів “Юнармії” у Донецьку, Горлівці, Амвросіївці, Сніжному, Кальміуському (до декомунізації — Комсомольському), Жданівці, Єнакієвому та Дебальцевому.

У поліції зазначають, що під виглядом “військово-патріотичного виховання” неповнолітніх системно готували до служби у збройних формуваннях РФ: їх навчали стройової підготовки, поводження зі зброєю та основ тактики бою, а також змушували складати присягу на вірність Росії.

Ймовірні керівники осередків використовували соцмережі, відеоплатформи та масові заходи для популяризації служби в армії РФ серед неповнолітніх. Поліцейські задокументували участь дітей у публічних заходах із військовою символікою, стройових вишколах та урочистих “посвятах” до лав “Юнармії”.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, згідно з даними російських окупаційних адміністрацій, мілітаристський рух “Юнармія” на ТОТ Донеччини налічує понад 6,3 тисячі учасників, переважно дітей та молоді.