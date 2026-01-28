"Юнармійці" у так званій "ДНР". Фото: з російських джерел

Росіяни заявили, що нині їхній мілітаристський рух “Юнармія” у так званій “ДНР” налічує понад 6,3 тисячі людей. Окупанти залучають до воєнізації переважно дітей та молодь.

Про кількість “юнармійців” на ТОТ Донеччини заявив начальник штабу відділення руху у т.зв “ДНР” Віктор Пудак.

Не менш як 6 347 людей — про таку кількість у лавах “Юнармії” на окупованій частині Донецької області говорять росіяни. За їхніми словами, лише за 2025-го до мілітаристського руху долучилися понад 1,2 тисячі “активістів”.

Загарбники продовжують поширювати пропаганду та воєнізацію на українську молодь, зокрема дітей, в окупації: стати “юнармійцем” можна з восьми років. Також віднедавна росіяни почали навчати юнаків цього руху керувати дронами в умовах бойових дій.

Серед іншого, у 2026-му росіяни хочуть відкрити у так званій “ДНР” одразу 14 осередків “Юнармії” – на додачу до шести, які вже існують на території псевдореспубліки.

Їхні “учасники” вже носять військову форму, проходять стройову та фізичну підготовку, складають присягу на вірність Росії, беруть участь у мілітаризованих ритуалах, парадах і навчаннях. Їм викладають основи військової справи, навички поводження зі зброєю та нав’язують проросійські наративи.

Журналісти Вільного Радіо розповідали раніше, як Росія мілітаризує українських дітей на тимчасово окупованих територіях.