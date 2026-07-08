Окупанти засудили 21-річну маріупольчанку за “держзраду РФ”

Вікторія Максименко, фото з джерел окупантів

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До 13 років загарбники засудили жительку Маріуполя Вікторію Максименко. Фейковий “Верховний суд ДНР” визнав дівчину винною у передачі ГУР даних про російських військових .

Про це повідомили російські медіа з посиланням на пресслужбу “Верховного суду ДНР”.

“Верховний суд ДНР виніс обвинувачувальний вирок у кримінальній справі щодо громадянки РФ Максименко Вікторії Олегівни 2005 року народження, яка визнана винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (державна зрада). В закритому судовому засіданні суд засудив підсудну до 13 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму з обмеженням волі терміном на один рік”, — йдеться у повідомленні.

Окупанти зазначають, що дівчина збирала та передавала відомості, які можуть бути використані проти безпеки РФ, людині, яка діяла в інтересах ГУР Міноборони України.

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