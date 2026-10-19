В Одесі затримали керівників компанії, які могли допомогти Росії продати вивезене з Маріуполя українське зерно

Підозрюваний в допомозі Росії продати крадене зерно з Маріуполя. Фото: СБУ

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Правоохоронці кажуть, що викрили схему з легалізації майже 8 тисяч тонн українського зерна, яке росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя. За даними слідства, продати культуру допомогли керівники однієї з одеських компаній. Їм оголосили підозру в пособництві державі-агресору.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Там розповіли, що затримали в Одесі двох жителів, які могли допомагати Росії приховати походження викраденої агропродукції на понад 60 мільйонів гривень. Фігуранти — директор філії іноземної компанії, яка спеціалізується на сертифікації сільгосптоварів, а ще одна підозрювана — керівниця лабораторії.

За даними слідства, у 2024-му загарбники завантажили понад 7,8 тисячі тонн української пшениці на підсанкційне судно “Альфа М” в порту тимчасово окупованого Маріуполя. Звідти викрадений вантаж переправили до порту в місті Темрюк Краснодарського краю, де оформили фіктивні документи про нібито російське походження зерна.

Згодом зерно доставили до однієї з країн Близького Сходу для подальшого збуту через місцеву компанію-експортера. Щоб приховати справжнє походження товару та забезпечити можливість його продажу, представники Росії знайшли “виходи” на керівництво одеського спеціалізованого підприємства і замовили підроблені документи, стверджують правоохоронці.