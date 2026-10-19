 В Одесі затримали керівників компанії, які могли допомогти Росії продати вивезене з Маріуполя українське зерно
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В Одесі затримали керівників компанії, які могли допомогти Росії продати вивезене з Маріуполя українське зерно

Богдан Комаровський
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Правоохоронці кажуть, що викрили схему з легалізації майже 8 тисяч тонн українського зерна, яке росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя. За даними слідства, продати культуру допомогли керівники однієї з одеських компаній. Їм оголосили підозру в пособництві державі-агресору. 

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Там розповіли, що затримали в Одесі двох жителів, які могли допомагати Росії приховати походження викраденої агропродукції на понад 60 мільйонів гривень. Фігуранти — директор філії іноземної компанії, яка спеціалізується на сертифікації сільгосптоварів, а ще одна підозрювана — керівниця лабораторії.

За даними слідства, у 2024-му загарбники завантажили понад 7,8 тисячі тонн української пшениці на підсанкційне судно “Альфа М” в порту тимчасово окупованого Маріуполя. Звідти викрадений вантаж переправили до порту в місті Темрюк Краснодарського краю, де оформили фіктивні документи про нібито російське походження зерна.

В Одесі затримали керівників компанії, які могли допомогти Росії продати вивезене з Маріуполя українське зерно
Підозрювана в допомозі Росії продати крадене зерно з Маріуполя. Фото: СБУ

Згодом зерно доставили до однієї з країн Близького Сходу для подальшого збуту через місцеву компанію-експортера. Щоб приховати справжнє походження товару та забезпечити можливість його продажу, представники Росії знайшли “виходи” на керівництво одеського спеціалізованого підприємства і замовили підроблені документи, стверджують правоохоронці.

“Надалі директор філії та його підлегла, знаючи про українське походження викраденої пшениці, “на папері” організували її дослідження та оформили фіктивний висновок про нібито російське походження цього зерна. Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх. Під час обшуків у їхніх помешканнях та в офісі компанії виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та підроблені лабораторні висновки з доказами злочинів в інтересах РФ”, — додали в СБУ.

Фігурантам цієї справи повідомили про підозри в пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групи людей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Їм може загрожувати до 12 років увʼязнення. Нині обом обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Краматорську таксиста, який міг “зливати” росіянам інформацію про особовий склад Сил оборони. За даними слідства, чоловік підвозив українських військових до штабів та ремонтних баз, а згодом надсилав координати цих місць окупантам.

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