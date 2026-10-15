У Краматорську затримали таксиста, який міг "зливати" окупантам інформацію про ЗСУ

Підозрюваний у державній зраді таксист з Краматорська. Фото: прокуратура Донеччини

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Правоохоронці затримали у Краматорську таксиста, який міг “зливати” росіянам інформацію про особовий склад Сил оборони. За даними слідства, чоловік підвозив українських військових до штабів та ремонтних баз, а згодом надсилав координати цих місць окупантам. Яке покарання йому може загрожувати — читайте далі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними слідства, ще у травні 2026-го російський військовий вийшов на звʼязок з 49-річним мешканцем Краматорська: налагодити контакт їм допоміг двоюрідний брат містянина. Чоловік мав проросійську позицію, тож погодився збирати дані для окупантів.

Як водій таксі фігурант підвозив українських військових до штабів та ремонтних баз, а згодом надсилав локації “куратору” скриншотами карт. Також чоловік перевіряв інформацію про наявність на об’єктах бронеавтомобілів і наземних роботизованих комплексів Сил оборони. Про результати доповідав текстовими повідомленнями, кажуть в прокуратурі.

Правоохоронці зафіксували загалом шість випадків передачі даних Росії. У вересні цього ж року краматорця затримали та обрали запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внести заставу.

Фігуранту повідомили про підозру державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому може загрожувати від 15 років до довічного позбавлення волі, якщо провину вдасться довести у суді.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють двох уродженців Донецької області у державній зраді. За даними слідства, чоловіки передавали росіянам інформацію про розташування Сил оборони в Словʼянську та Дніпрі.