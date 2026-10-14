Двом уродженцям Донеччини закидають державну зраду: вони могли передавати росіянам дані про ЗСУ в Словʼянську та Дніпрі

Підозрювані у державній зраді уродженці Донецької області. Фото: прокуратура Донеччини

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Правоохоронці підозрюють двох уродженців Донецької області у державній зраді. За даними слідства, чоловіки передавали росіянам інформацію про розташування Сил оборони в Словʼянську та Дніпрі. Яке покарання їм може загрожувати — читайте далі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними слідства, виходець з Покровська, який евакуювався до Дніпра, у квітні 2026-го познайомився в одному з месенджерів з військовослужбовицею Росії. Чоловік погодився збирати для неї дані про розташування Сил оборони. Зокрема, він перевіряв інформацію щодо можливого перебування українських військових у місцях, які жінка позначала на картах.

Іншому підозрюваному — працівнику автозаправки зі Словʼянська — ексоднокласник запропонував допомагати загарбникам. Містянина звели зі знайомим, який мешкав на території країни-агресорки. Чоловік уточнював маршрути руху транспорту, дислокацію особового складу ЗСУ та техніки, кажуть правоохоронці.

Дії обох фігурантів кваліфікували як державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК) та поширення інформації про розміщення Збройних сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК). Їм обрали запобіжні заходи. Чоловікам може загрожувати довічне увʼязнення, якщо їхню провину доведуть в суді.

Нагадаємо, Росія передала до суду в тимчасово окупованому Донецьку справу про двох своїх військових, яких звинувачують у розстрілі мешканців Покровська наприкінці 2025 року. Раніше цю подію описали в українському проєкті “Хочу жити”, за його даними, двоє стрільців увірвалися до одного з покровських підвалів під час боїв за місто, зустріли там цивільних та попросили алкоголю. Коли дізналися, що його немає — вбили двох жінок та п’ятьох чоловіків, а також поранили ще одного.