Росіяни судитимуть двох своїх військових, яких звинувачують у розстрілі семи цивільних мешканців Покровська

Покровськ у квітні 2025 року. Ілюстративне фото: Getty Images

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Росія передала до суду в тимчасово окупованому Донецьку справу про двох своїх військових, яких звинувачують у розстрілі мешканців Покровська наприкінці 2025 року. Раніше цю подію описали в українському проєкті “Хочу жити”, за його даними, двоє стрільців увірвалися до одного з покровських підвалів під час боїв за місто, зустріли там цивільних та попросили алкоголю. Коли дізналися, що його немає — вбили двох жінок та п’ятьох чоловіків, а також поранили ще одного.

Про це повідомила російська “Медіазона”.

Справу розглядатиме Південний окружний військовий суд Росії, який у Донецьку має постійне представництво. Підозрюваних обвинувачують у вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб групою з корисливих мотивів і з метою приховати інший злочин. Також їм інкримінують жорстоке поводження з цивільними, мародерство в особливо великому розмірі, знищення майна та насильницьке порушення недоторканності житла.

Про який інцидент йдеться

Як повідомили у проєкті “Хочу жити” з посиланням на “небайдужих людей із російської армії”, подія сталася 21 грудня, коли російське командування звітувало про захоплення Покровська. Тоді двоє стрільців 30-го окремого мотострілецького батальйону, Рінат Галімзянов і Олексій Агафонов, увірвалися до підвалу, де ховалися цивільні.

До військових вийшли батько й син, Олександр і Ярослав Завадські. Росіяни зажадали алкоголь, а почувши, що його в підвалі немає, відкрили вогонь і вбили обох. Потім вони спустилися нижче й розстріляли родину Гулько: Дмитра, його дружину Оксану, їхнього сина Дмитра та матір Оксани Надію. Ще одним убитим був чоловік на ім’я Олександр. Восьма людина з підвалу, Петро Меронцев, дістав поранення й прикинувся мертвим, а коли військові пішли, вибрався з підвалу й утік.

Своєму командирові (позивний “Вуду”) солдати доповіли, що знищили групу ДРГ ЗСУ, а будинок підпалили. Втім, через два дні, 23 грудня, завдяки свідкові, що вижив, Агафонова й Галімзянова затримали військовослужбовці 159-ї військової комендатури й етапували до Селидового.

Що журналісти дізналися про фігурантів справи

Мати Галімзянова розповіла журналістам “Медіазони”, що сина виправдали й він досі служить.

Водночас Сестра Агафонова стверджує, що другий фігурант справи не Галімзянов, а Сергій Морковін із Новосибірської області. За її словами, ще одного співслужбовця брата, Костроміна, військова поліція застрелила під час затримання.

Родичі Агафонова вважають його невинуватим. Мати наполягає, що він не стріляв, а лише почув постріли, коли йшов повз. За словами сестри, у день розстрілу Олексій мав іти на бойове завдання, а під час розслідування замінили слідчого. Вона додає, що він є учасником захоплення Криму, а згодом знову пішов на війну добровольцем.

Нагадаємо, у жовтні 2025-го українські військові заявили про ліквідацію російської диверсійної групи, яка проникла до центру Покровська та переховувалася у районі залізничного вокзалу. Військові стверджують, що росіяни встигли розстріляти кількох цивільних мешканців міста, кадри із ними раніше оприлюднив волонтер Денис Христов.