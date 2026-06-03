Без 10-х класів у гімназіях, але з конкурсом до ліцеїв: Маріупольська громада реформує освіту у 2027–2028 роках

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Маріупольська громада затвердила план оптимізації шкільної мережі на наступні два роки. Заклади загальної середньої освіти перепрофілюють на ліцеї та гімназії. З 1 вересня 2027 року гімназії припинять набір до 10-х класів. Вступ до ліцеїв проводитимуть через конкурс.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Маріупольської МВА.

У Маріуполі перепрофілюють шість шкіл: що буде з 10-ми класами

За документом, шість маріупольських шкіл змінять тип з 1 вересня 2027 року. Зокрема, йдеться про:

Маріупольську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №10 — стане Гімназією зі структурним підрозділом початкової школи №10;

— стане Гімназією зі структурним підрозділом початкової школи №10; Маріупольську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №47 — стане Гімназією зі структурним підрозділом початкової школи №47;

— стане Гімназією зі структурним підрозділом початкової школи №47; Маріупольську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №29 — стане Ліцеєм зі структурними підрозділами початкової школи та гімназії №29;

— стане Ліцеєм зі структурними підрозділами початкової школи та гімназії №29; Маріупольський навчально-виховний комплекс “Ліцей-школа №48” — стане Ліцеєм зі структурними підрозділами початкової школи та гімназії №48;

— стане Ліцеєм зі структурними підрозділами початкової школи та гімназії №48; Маріупольську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №54 — стане Ліцеєм зі структурними підрозділами початкової школи та гімназії №54;

— стане Ліцеєм зі структурними підрозділами початкової школи та гімназії №54; Маріупольську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №66 — стане Ліцеєм зі структурними підрозділами початкової школи та гімназії №66.

Разом з тим, гімназії №10 та №47 припинять набір до 10-х класів — учні переходитимуть до ліцеїв. Там вступ відбуватиметься на конкурсній основі, а ще створять додаткові профільні класи та оновлять кадровий склад.

Завершальним кроком для всіх шести закладів стане зміна установчих документів.

Нагадаємо, два ліцеї з Краматорська та Покровська увійшли до переліку зі 150 шкіл, які братимуть участь у пілоті реформи середньої освіти. Вона має запрацювати вже з вересня 2026 року.