Без 10-х класів у гімназіях, але з конкурсом до ліцеїв: Маріупольська громада реформує освіту у 2027–2028 роках

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Маріупольська громада затвердила план оптимізації шкільної мережі на наступні два роки. Заклади загальної середньої освіти перепрофілюють на ліцеї та гімназії. З 1 вересня 2027 року гімназії припинять набір до 10-х класів. Вступ до ліцеїв проводитимуть через конкурс.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Маріупольської МВА.
За документом, шість маріупольських шкіл змінять тип з 1 вересня 2027 року. Зокрема, йдеться про:
Разом з тим, гімназії №10 та №47 припинять набір до 10-х класів — учні переходитимуть до ліцеїв. Там вступ відбуватиметься на конкурсній основі, а ще створять додаткові профільні класи та оновлять кадровий склад.
Завершальним кроком для всіх шести закладів стане зміна установчих документів.
Нагадаємо, два ліцеї з Краматорська та Покровська увійшли до переліку зі 150 шкіл, які братимуть участь у пілоті реформи середньої освіти. Вона має запрацювати вже з вересня 2026 року.