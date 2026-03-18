Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Два ліцеї з Краматорська та Покровська увійшли до переліку зі 150 шкіл, які братимуть участь у пілоті реформи середньої освіти. Вона має запрацювати вже з вересня 2026 року. Що передбачає ця ініціатива — читайте далі.

Про це журналісти Вільного радіо дізналися з наказу Міністерства освіти і науки.

За документом, у МОН затвердили перелік із 150 навчальних закладів, які з вересня 2026 року розпочнуть другий етап пілотнування реформи середньої освіти. У списках є дві школи з Донецької області:

Опорний заклад загальної середньої освіти “Академічний” Краматорської міської ради;

Ліцей № 2 Покровської міської ради.

Реформа — це третій етап “Нової української школи” (НУШ), який перетворює навчання на “індивідуальну траєкторію успіху”, раніше розповідали в міністерстві. Участь у пілотному проєкті передбачає введення посади кар’єрного освітнього радника, який допомагатиме учням обирати профіль, визначатися з вибірковими предметами та курсами, планами на майбутнє та формувати план для досягнення професійних цілей.

Крім того, кожна школа отримає фінансування в рамках субвенції на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій, а також цифрові навчальні матеріали. Уряд уже виділив 1,2 мільярда гривень на цю ініціативу.

Нагадаємо, у січні 2026 року два ліцеї з Донецької області вже подавали заявки на другий етап експериментального проєкту з реформи старшої школи. Це навчальні заклади з Добропілля та Іллінівки, однак вони не пройшли відбір.