Освіта. Ілюстративне фото: Укрінформ

Усього два ліцеї з Донецької області подалися на другий етап експериментального проєкту з реформи старшої школи, яка має запрацювати з вересня 2026-го. Це заклади освіти з Добропілля та Іллінівки, однак вони не пройшли.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з переліку Комісії при Міністерстві освіти та науки України.

За документом, Комісія відбирала з-поміж 114 ліцеїв України, які захотіли пілотувати реформу старшої школи з 1 вересня 2026 року. Для цього вони подавали заявки, збирали згоди батьків учнів на участь в ініціативі.

Сам же проєкт передбачає, що кожен заклад отримає фінансування в межах субвенції НУШ на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій. Також участь у пілоті передбачає введення посади карʼєрного освітнього радника, який допомагатиме учням вибирати профіль, визначатися з вибірковими предметами й курсами, планами на майбутнє і сформувати план для досягнення професійних цілей, розповідали у МОН.

Загалом в пілотуванні візьмуть участь 150 закладів освіти, перших 79 — вже відібрали. Решта, серед яких є Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов та загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей м. Добропілля, не рекомендували до участі в другому етапі.

Нагадаємо, як і протягом попередніх років вторгнення, у 2025 році система освіти у Донецькій області продовжувала поступово скорочуватись. Кількість закладів, їхніх працівників та здобувачів освіти вкотре зменшилася. Найбільш стрімким падінням відзначилися садочки та інші заклади для дошкільнят: за рік вони втратили майже половину своїх вихованців.