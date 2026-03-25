Костянтинівка. Ілюстративне фото: 24 ОМБр імені короля Данила

На кінець березня 2026-го в оточеній боями Костянтинівці залишаються близько 2,7 тисячі людей. Евакуацію та гуманітарну підтримку там можуть забезпечити лише військові. Місто існує без комунікацій, однак там досі працює єдиний “пункт незламності”.

Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, нині в Костянтинівці залишаються близько 2780 людей — заїхати туди цивільним чи волонтерам неможливо. Війська країни-агресорки контролюють всі підʼїзні шляхи до міста. За словами посадовця, з місцевими “певний час працювали”, аби ті покинули небезпеку, однак вони не погоджувалися.

“Це велика кількість людей (залишається в Костянтинівці, — ред.) Ми тільки можемо просити наших захисників, аби вони завезли їм питну воду, продуктові набори, медикаменти й, за можливості, евакуювали звідти”, — каже Філашкін.

Посадовець уточнив, що нині в місті немає газу, електрики та водопостачання. Водночас там працює єдиний пункт незламності, є дві свердловини, аби жителі могли набрати води.

Нагадаємо, російська армія нарощує сили на сході України та може активізувати наступальні дії на Донеччині. Однією з цілей окупантів може бути захоплення Костянтинівки до травневих свят.