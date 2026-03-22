Російська армія намагається захопити Костянтинівку на Донеччині. Ілюстративне фото: мапа DeepState

Російська армія нарощує сили на сході України та може активізувати наступальні дії на Донеччині. Однією з цілей окупантів може бути захоплення Костянтинівки до травневих свят.

Про це в ефірі “Єдиних новин” повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.

За його словами, російські війська вже готуються до посилення наступу. Зокрема, вони накопичують не лише особовий склад, а й техніку — танки та мототранспорт.

Військовий зазначив, що темпи наступу на цьому напрямку найближчим часом можуть зрости. Водночас він не виключає, що штурмові дії можуть вестися одразу на кількох напрямках — зокрема Краматорському та Костянтинівському.

Таким чином, окупанти намагаються посилити тиск на українські позиції в регіоні та розширити наступальні дії на сході.

Нагадаємо, що російські війська також посилюють тиск на Лиманському напрямку та змінюють тактику штурмів. Окупанти використовують тритонні авіабомби, масовано застосовують піхоту та постійно ведуть розвідку дронами.