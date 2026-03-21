Лиман на мапі DeepState станом на 21 березня 2026 року

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російська армія активізувала наступальні дії на Лиманському напрямку: використовує тритонні авіабомби, масовано застосовує піхоту та постійно веде розвідку дронами. Попри це, українські військові утримують позиції та закликають цивільних евакуюватися через небезпеку.

Про це 21 березня розповів начальник відділення комунікацій 60 окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов в етері “Суспільне. Студія”.

“Тритонні КАБи — це досить потужна сила, і відповідно для нас дуже важливо добре маскувати наші позиції, щоб не було можливості ворога щось дійсно знищити важливе для нас. Ну, і другий момент — це те, що в небі постійно перебувають і розвідувальні дрони, які постійно шукають цілі, і ударні дрони, такі як “Молнія”, “Ланцет”, які шукають вже безпосередньо, щоб вразити [знайдені цілі]”, — розповів речник.

За його словами, російські військові намагаються змінювати підхід до штурмів. Якщо раніше вони рухалися більш масовано, то тепер діють дрібнішими групами та з’являються одночасно в різних місцях.

Максим Білоусов зазначив, що Лиман залишається однією з цілей російської армії, адже місто є важливим для подальшого просування на Слов’янськ і Краматорськ.

“Лиман є одним із ключових хабів на шляху до Слов’янська. І це таке місце, яке, можна сказати, буде опорним для того, щоб надалі штурмувати і Лиман, і Краматорськ. Звісно, Лиман ближче до Слов’янська, тому саме Слов’янськ буде потерпати, якщо Лиман буде захоплено. Але ми впевнені, що цього не відбудеться. Бригада, як і корпус, активно працюють над тим, щоб тримати оборону Лимана від навали ворога”, — сказав він.

Основний виклик на фронті — чисельність російських сил. Окупанти продовжують атакувати великими групами піхоти й техніки, намагаючись тиснути кількістю.

Водночас серед російських військових зростає кількість тих, хто здається в полон. За словами Білоусова, це може свідчити про скорочену підготовку перед відправленням на передову — іноді вона триває лише близько тижня.

Речник також закликає жителів Лиманщини не зволікати з евакуацією, адже перебування у прифронтових населених пунктах залишається небезпечним.

“Люди можуть використовуватися росіянами, як “живий щит”. І ми вже раз бачили, як і на нашому напрямку, так і, наприклад, і Покровському, що немає сенсу залишатися і чекати, поки росіяни зайдуть в ці містечка на їхньому шляху. Тому що, або ви підтримуєте їх, або не підтримуєте, ви в будь-якому разі будете знищені. Тому закликаю всіх мешканців, які зараз перебувають у зоні нашої відповідальності, особливо це Лиманщина: якщо у вас є змога евакуюватися — евакуюватись якомога скоріше. Особливо, якщо у вас є маленькі діти, краще зараз знайти якісь домівки в більш безпечній зоні”, — наголосив він.

