Відбиття мотоштурму біля Гришиного. Скриншот із відео 7 корпусу ДШВ

Українські військові зупинили спробу російських загарбників прорватися до Гришиного за допомогою 13 одиниць мототехніки. Таких штурмів у районі селища не фіксували з грудня минулого року. Окрім цього, Силам оборони вдалося відбити атаку бронетехніки на іншому боці Покровського напрямку — у районі Мирнограда.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

Під час мотоштурму Гришиного українським військовим вдалося знищити дев’ять російських мотоциклістів на підступах до селища, а ще чотирьох — вже безпосередньо на його території. Підтверджені втрати армії країни-агресорки, уточнили у 7 корпусі ДШВ, досягли 17 людей.

В операції з українського боку брали участь 155-та окрема механізована бригада, 425-й окремий штурмовий полк “Скеля” та суміжні підрозділи.

Це перший зафіксований ЗСУ штурм Гришиного на мотоциклах за 2026 рік. Попередню таку атаку у районі селища фіксували на початку грудня, додали у ДШВ.

“Одночасно Росія сплановано спробувала прорватися в районі Мирнограду за допомогою двох МТ-ЛБ (бронетранспортери радянського виробництва, — ред.). Ворог зазнав невдачі. Обидві одиниці бронетехніки знищені, а особовий склад ліквідовано”, — пишуть у 7 корпусі ДШВ.

Нагадаємо, російські підрозділи дещо знизили темп штурмових дій на Костянтинівському напрямку, однак продовжують просочуватися в місто малими групами, готуючись до активізації бойових дій пізніше навесні.