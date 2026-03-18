Костянтинівка у 2026 році. Ілюстративне фото: 11 армійський корпус

Російські підрозділи дещо знизили темп штурмових дій на Костянтинівському напрямку, однак продовжують просочуватися в місто малими групами, готуючись до активізації бойових дій пізніше навесні.

Про це наприкінці доби 17 березня в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти з позивним “Моряк”.

На підступах до Костянтинівки російські війська мінімально залучають бронетехніку до бойових дій, а також діють малими піхотними групами. Їхнє завдання — не вступати у відкритий бій, а закріплюватися в населеному пункті, каже офіцер 36-ї бригади з позивним “Моряк”.

“Трошечки зменшилась інтенсивність штурмів, але їхня задача — це накопичення в населеному пункті. Вони готуються до весняної кампанії, щоб потім завдати основного удару”, — вважає військовий.

Він зазначив, що логістика українських сил на напрямку нині ускладнена через роботу російських FPV-дронів. Постачання подекуди доводиться здійснювати пішки, не залучаючи техніку.

Офіцер 36-ї бригади з позивним “Моряк” також зазначив, що на Костянтинівському напрямку за добу фіксують влучання 20-30 авіабомб, випущених російською авіацією.

Згідно зі зведенням від Генерального штабу ЗСУ, 17 березня Костянтинівський напрямок був другим за активністю російських загарбників на Донеччині, поступаючись тільки Покровському. Там зафіксували 46 атак з боку армії країни-агресорки, які відбулися у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка та Новопавлівка.

Нагадаємо, російські війська збільшили кількість малих піхотних та мотогруп на Покровському напрямку. Зі слів оборонців, окупанти діють відкрито — без маскування. Їх вдається знищувати на підходах.