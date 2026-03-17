Росіяни активізували рух мотогруп та штурмовиків на Покровському напрямку, — 132 ОРБ

Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російські війська збільшили кількість малих піхотних та мотогруп на Покровському напрямку. Зі слів оборонців, окупанти діють відкрито — без маскування. Їх вдається знищувати на підходах.

Про це розповів начальник групи штабу 132-го окремого розвідувального батальйону Олексій Макарчук в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, війська країни-агресорки не змінюють загальну тактику, натомість значно збільшили чисельність піхотних груп. Крім того, вони активніше використовують мототехніку для швидких проривів і намагаються просуватися посадками. Однак Сили оборони їх знаходять і знищують.

“Є поодинокі випадки, коли через кількість особового складу росіяни просуваються далі та потім десь вилазять знову. Але все ж таки намагаємося їх знищувати. Лише збільшилася їхня кількість, інтенсивність. І це не секрет, що саме ресурс особового складу у них є більший. Вони його не жаліють і просто збільшують кількість та інтенсивність”, — розповів Макарчук.

Разом з тим, зазначив військовий, росіяни часто рухаються відкрито, не прикриваючись місцевістю та не використовують маскування.

“Я б не сказав, що вони якось намагаються маскуватись. Є такі випадки, і це найбільша частина випадків, коли вони просто діють відкрито, можуть пересуватись просто по полю, просто по дорозі. Не знаю, що у них в голові”, — уточнив оборонець.

