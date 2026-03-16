79 бригада ДШВ ЗСУ завдала російському батальйону втрат, які змусили командування армії країни-агресорки вивести його на відновлення. Йдеться про підрозділ бригади “Оплот”, з якою українські оборонці воювали ще у 2014 році під час битви за Донецький аеропорт.

Про це ввечері 15 березня повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

“За наявною інформацією, 2-й батальйон 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» був виведений із району бойових дій на повне відновлення через критичні безповоротні втрати”, — пишуть у 7 корпусі ДШВ.

Там зазначили, що бригада “Оплот” не вперше діє проти 79 бригади ДШВ. У 2014 році це формування атакувало українські сили під час боїв за Донецький аеропорт, які тривали на початку російсько-української війни.

Для довідки: “Оплот” — російське збройне формування, створене в Харкові на початку 2014 року на базі однойменного бойового клубу як структура “Антимайдану”. Навесні того ж року активісти захопили будівлю Донецької міськради, а з червня підрозділ діє як батальйон — зокрема брав участь у боях за Донецький аеропорт. У 2018 році бригаді присвоїли ім’я Олександра Захарченка, а наприкінці 2022 року інтегрували до складу регулярної армії Росії.

Додатково українські десантники повідомили про перегрупування російських сил на Покровському напрямку. За даними 7 корпусу ДШВ, підрозділи однієї з мотострілецьких бригад переміщуються з районів Покровська та Мирнограда до суміжних населених пунктів. За попередньою оцінкою, мета такого маневру — підготовка до штурмових дій північніше цих міст.

Нагадаємо, успішні операції українських військових на півдні та на Куп’янському напрямку змусили російську армію перекидати частину своїх підрозділів із Донеччини. Через це окупанти послаблюють сили на цьому відтинку фронту.