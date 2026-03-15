Успішні операції українських військових на півдні та на Куп’янському напрямку змусили російську армію перекидати частину своїх підрозділів із Донеччини. Через це окупанти послаблюють сили на цьому відтинку фронту.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 14 березня під час спілкування із журналістами, передає Суспільне.

За словами Зеленського, успішні дії українських військових на інших ділянках фронту змусили російське командування змінювати розташування сил. Зокрема, успішною була операція в Куп’янську у 2025 році та на півдні цьогоріч. І це змусило армію РФ перекидати війська з Донецького напрямку.

“Весняна кампанія, як було заплановано, у росіян втопилася у цій весні, вони не змогли наступати. Вони роблять наступальні дії, але вони всі однакові, — намагання інфільтрації і таке інше. Технікою пробитися нікуди вони не можуть — техніку палимо. Тому якоїсь операції масштабної у них немає, хоча на різних частинах фронту тактикою проникнення, постійними штурмами вони все одно намагаються діяти. Наші воїни їх знищують”, — заявив Зеленський.

Водночас він додав, що Росія намагається продовжувати наступальні дії, однак масштабної операції зараз не проводить.

Президент також наголосив, що Росія не демонструє намірів завершувати війну. За даними української розвідки, Москва продовжує готуватися до бойових дій і нарощує виробництво безпілотників.

“Чому ми так реагуємо на слова того чи іншого лідера, що Путін хоче завершити війну? Він не хоче. Інакше у нього карти повинні бути інші. Гроші мають іти на збільшення фінансування інфраструктури, а не на збільшення виробництва ракет. Зараз я побачив нові документи: там зменшення ракет і збільшення дронів. Вони йдуть на терор дронів. Вони зрозуміли, що воно працює краще. Ракету може збити ППО, а з дронами історія інша: 500 запустив – 470-480 збили, а решта долетіла”, — зазначив президент.

За його словами, російські військові планують замовити близько 7 мільйонів FPV-дронів, але Україна формує подібні плани щодо виробництва.

Президент додав, що російська армія може намагатися активізуватися на кількох ділянках фронту.

“Бачимо, що будуть намагатись щось робити на Запорізькому напрямку, Покровському, Гуляйпільському та Південному. Все це буде залишатись. Вони після Куп’янська відійдуть — і будуть знову хотіти в Куп’янськ. Абсолютно зрозумілі речі. Те, що на Сумщині, Чернігівщині — це просто якісь демонстрації, там сил немає поки що. Вони звідти перекинули всіх на Донбас, а потім з Донбасу на Гуляйполе, на південь. Поки що так”, — пояснив Зеленський.

Також президент зазначив, що, за доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія нині готує близько 110 тисяч військових, а її річний план мобілізації становить 400 тисяч людей.

“Наш план — щоб щонайменше 400 тисяч у них було знищено за рік. Якщо так буде, то їм доведеться приймати інші рішення”, — зазначив президент.

