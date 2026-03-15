ЗСУ вдарили по скупченню російських військ біля Покровська, Удачного та Шахового, — Генштаб

Українські військові атакували місця, де росіяни зосередили особовий склад на Донеччині. Під удар потрапили райони біля Покровська, Удачного та Шахового.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах російської військової логістики та місцях, де окупанти зосереджували свої сили.

Зокрема, українські військові влучили по районах скупчення російських військ поблизу Покровська, Удачного та Шахового на Донеччині.

Також під удар потрапили склад матеріально-технічного забезпечення біля Осипенка та склад безпілотників у районі Приморська на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Крім того, українські сили атакували райони перебування російських військових біля Куп’янська на Харківщині та Петрівки на окупованій частині Херсонської області.

Наслідки ударів і масштаби втрат російської армії зараз уточнюють.

