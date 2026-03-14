Бійці ЗСУ на Краматорському напрямку почали проникати в тил росіян

Знищення росіян безпілотником ЗСУ в районі Федорівки Другої на Краматорському напрямку. Скриншот відео: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького

На Краматорському напрямку українські захисники почали застосовувати тактику проникнення у тил росіян. Це дозволяє брати більше окупантів у полон. Раніше таку тактику використовували лише росіяни. Втім, ситуація на напрямку залишається напруженою.

Про ситуацію на фронті розповів журналістам АрміяTV командир роти 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на позивний “Тигр”.

“Сьогодні ворог (росіяни, — ред.) намагається просочуватися малими групами до нас у тил, накопичуватися та закріплюватися. Ми успішно проводимо інфільтрацію. Її також проводять наші суміжники, з якими ми працюємо. У нас є кілька робочих методів та напрацювань із цього приводу, тому ворог не має успіхів”, — говорить “Тигр”.

Наразі тактика оборонців ЗСУ має такий вигляд: групи росіян свідомо пропускають у тил, де їх знищують, а потім бійці ЗСУ самі заходять у тил окупантів.

“Ми інколи дозволяємо їм зайти, тому що тоді легше їх звідти вибити. До того ж можна взяти полонених і працювати з ними. У ворога (росіяни, — ред.) ситуація доволі погана, особливо з особовим складом. Останні, кого ми брали у полон, були “свіжими” — місяць від мобілізації до полону”, — додає військовий.

Нагадаємо, російська армія атакує позиції українських захисників на сусідньому Слов’янському напрямку малими групами піхоти. Водночас є дані, що окупанти накопичують тут солдатів і техніку для активнішої спроби наступу.