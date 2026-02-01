Наслідки обстрілів у Донецькій області за 31 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

За минулу добу, 31 січня, росіяни били по лінії фронту та житлових кварталах донеччини понад 1300 разів. Інформації про загиблих чи поранених цивільних за добу не надходило. Проте руйнувань зазнали цивільні будинки та інфраструктура.

КАБи, дрони та РСЗВ: минулої доби росіяни обстріляли сім населених пунктів Донеччини

За даними обласної поліції, під вогнем російських окупантів перебували сім населених пунктів Донеччини: міста Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, селище Райгородок, села Кіндратівка, Маяки та Миколайпілля.

Унаслідок атак росіяни пошкодили вісім цивільних об’єктів, із них чотири — житлові будинки.

По Краматорську війська РФ вдарили авіабомбою “КАБ-250”, пошкодивши дві оселі.

Дружківку окупанти атакували з РСЗВ “Смерч” та БпЛА “Герань-2” (також відомий як Shahed) — там постраждали два приватні будинки, підприємство та нежитлове приміщення.

У Маяках російський FPV-дрон пошкодив цивільний автомобіль.

Крім того, правоохоронці встановили, що 30 січня ударами БпЛА “Молнія-2” у Тетянівці росіяни зруйнували приватний будинок.

Руйнування у трьох районах області

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, протягом доби російські війська дев’ять разів обстріляли населені пункти області. Станом на ранок 1 лютого ситуація наступна:

У Покровському районі постраждали 4 населені пункти:

у Заповідному Шахівської громади росіяни пошкодили сім житлових будинків,

у Золотому Колодязі обстрілами пошкодили п’ять осель,

у Торецькому та Кучеровому Яру постраждали по одному будинку.

У Миколаївці Краматорського району внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень газогін, а у Дружківці російські війська зруйнували два приватні будинки та складське приміщення.

У Бахмутському районі окупанти вдарили по житловому будинку у Платонівці Сіверської громади.

З лінії фронту за добу евакуювали 337 людей, серед них 13 дітей.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 31 січня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

174 рази росіяни намагалися прорвати лінію оборони на Донеччині, — Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на Донеччині тривали активні бойові дії.

Найбільше штурмів окупанти здійснили на Покровському напрямку — там Сили оборони 80 разів зупинили атаки поблизу Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та Філії, а також у напрямку Кучерового Яру, Білицького, Гришиного, Новопідгородного, Муравки, Новопавлівки та Іванівки.

На Костянтинівському напрямку російські війська 39 разів атакували позиції ЗСУ у районах Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та Клебан-Бика, а також у напрямку Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.

На Лиманському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати оборону у районах Дробишевого, Середнього, Новоселівки та Зарічного, а також у напрямку Ставків, Новосергіївки, Шийківки, Степового й Діброви.

На Слов’янському напрямку українські військові відбили 15 атак поблизу Ямполя, Дронівки та у напрямку Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки й Різниківки.

На Олександрівському напрямку російські війська 11 разів намагалися прорвати оборону у районі Вербового та у напрямку Олександрограда, Данилівки, Вишневого й Нового Запоріжжя.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

Раніше ми писали, що за січень 2026-го Росія використала проти України більш як 11, 6 тисяч дронів, авіабомб та ракет.